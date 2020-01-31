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Легенда "Манчестер Юнайтед" снялся в клипе Галлахера, который является звездным фаном "МанСити"

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Эрик Кантона в клипе "Once" / Скриншот из клипа

31 января вышел новый клип британского музыканта Лиама Галлахера "Once". В нем снялся легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона.

Знаменитый французский футболист появился в образе короля, а сам Галлахер перевоплотился во дворецкого и водителя.

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Сюжет клипа

  • Сюжет клипа довольно простой. Главный герой Кантона скучает в своем имении по прежним временам. Раньше, по мнению главного героя, было лучше. В это время дворецкий, которым является Лиам Галлахер, подливает королю вино.
  • Оказывается, что все можно вернуть назад: снова творить великие дела, как в лучшие годы. Кантона веселеет на глазах и с воодушевлением перебирается из комнаты в комнату.
  • Он находит свою старую королевскую накидку вместе с короной и становится настоящим королем. После этого он вместе с дворецким Лиамом отправляется в неизвестность.

Видео к песне должно было выйти еще летом, но было снято только частично. В декабре Кантона насладился песней, о чем поделился в инстаграме.

"Когда встречаются две легенды Манчестера. "Once" моя песня года!", – написал Кантона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When two Manchester legends meet. « Once » my song of the year! @liamgallagher

Допис, поширений Eric Cantona (@ericcantona)

В итоге Кантона, который является легендой "Манчестер Юнайтед" и прозван фанатами клуба "Король Эрик", снялся в клипе одного из самых известных фанатов "Манчестере Сити".

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" являются принципиальными соперниками, так как представляют один и тот же город.

Конкуренция между клубами разгорелась в последнее десятилетие, когда у "горожан" поменялись владельцы. "Манчестер Сити" за последние 10 лет 4 раза выиграл чемпионат Англии.

В то же время "красные дьяволы" выигрывали АПЛ за последние годы только дважды.

Видео клипа Галлахера

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Манчестер Юнайтед Футбол Манчестер Сити
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