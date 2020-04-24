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Легенда "Металлиста" Марко Девич объявил о завершении карьеры

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Марко Девич / ФК "Металлист"

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич заявил, что не будет продолжать карьеру профессионального футболиста. Контракт игрока с азербайджанским клубом "Сабах" закончился и Девич не планирует переходить в другой клуб.

В эфире телеканала "Футбол 1" экс-форвард "Металлиста", "Шахтера" и "Волыни" заявил, что больше не видит себя среди профессиональных футболистов.

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Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов,
– заявил Марко.

Футболист сказал, что хотел бы провести прощальный матч в Харькове, где в течение длительного периода выступал за "Металлист".

"Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Видимо, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", – отметил Девич.

Он заявил, что после карьеры футболиста, возможно, станет тренером или футбольным агентом.

"Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях. Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере", – добавил Девич.

Что известно о Девиче?

  • На счету 36-летнего серба с украинским паспортом 7 голов в 35 матчах за сборную Украины.
  • Украинский период карьеры Девич начал в луцкой "Волыни".
  • Славу Марко получил у харьковском "Металлисте", за который забил 98 голов в 222 встречах.
  • После "Металлиста" Девич выступал за "Шахтер", за который провел всего 16 матчей.

Видео лучших голов Девича

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Шахтер
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