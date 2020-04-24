Легенда "Металлиста" Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич заявил, что не будет продолжать карьеру профессионального футболиста. Контракт игрока с азербайджанским клубом "Сабах" закончился и Девич не планирует переходить в другой клуб.

В эфире телеканала "Футбол 1" экс-форвард "Металлиста", "Шахтера" и "Волыни" заявил, что больше не видит себя среди профессиональных футболистов.

Читайте также Натурализованный игрок сборной Украины хочет вернуться в Бразилию

Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" закончился. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов,

– заявил Марко.

Футболист сказал, что хотел бы провести прощальный матч в Харькове, где в течение длительного периода выступал за "Металлист".

"Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Видимо, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", – отметил Девич.

Он заявил, что после карьеры футболиста, возможно, станет тренером или футбольным агентом.

"Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях. Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере", – добавил Девич.

Что известно о Девиче?

На счету 36-летнего серба с украинским паспортом 7 голов в 35 матчах за сборную Украины.

Украинский период карьеры Девич начал в луцкой "Волыни".

Славу Марко получил у харьковском "Металлисте", за который забил 98 голов в 222 встречах.

После "Металлиста" Девич выступал за "Шахтер", за который провел всего 16 матчей.

Видео лучших голов Девича

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram