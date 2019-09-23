Легенда сборной Бразилии Луизао побывал в Украине и наградил талантливых футболистов: фото
На базе Футбольной академии "Бенфика" Украина в Киеве состоялся розыгрыш первого детского международного турнира Benfica Cup. На турнир приехал легендарный футболист сборной Бразилии и "Бенфики" Луизао.
Вместе с командами из разных областей Украины за трофеи соревновался и "Эль-Бахир" из Иерусалима.
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После завершения турнира в церемонии награждения приняла участие внушительная делегация из португальской "Бенфики": международный посол клуба, легендарный капитан "Бенфики", экс-игрок сборной Бразилии Луизао, коммерческий директор "Бенфики" Бернардо Карвальо, один из директоров мировой сети академий "Бенфики" Мигель Реиш, главный скаут "Бенфики" из юниоров Тьягу Сильва.
Украинская ассоциация футбола подарила занявшим призовые места командам 100 мячей и установила для лучших футболистов различных амплуа 12 индивидуальных призов.
Это были просто невероятные ощущения! Хочу отметить, что турнир был прекрасно организован, все команды играли в очень интересный футбол, ради победы отдавали все силы. Я увидел, что академия "Бенфики" в Украине, которую я открывал в апреле, активно развивается, здесь занимается много перспективных детей, и это, конечно, пойдет на пользу украинскому футболу,
– сказал легендарный Луизао.
Главный скаут "Бенфики" Тьягу Сильва добавил, что уже отметил для себя троимх юных футболистов, которых хочет еще раз пересмотреть во время своего следующего приезда в Украину.
В своих возрастных группах победили: среди команд 2007 года рождения – ДЮСШ-1 (Червоноград), 2009-го – ДЮСШ-15 (Киев), 2010-го – "Смыга-Еврошпон" (Ровненская обл.).