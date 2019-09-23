Легенда сборной Бразилии Луизао побывал в Украине и наградил талантливых футболистов: фото

На базе Футбольной академии "Бенфика" Украина в Киеве состоялся розыгрыш первого детского международного турнира Benfica Cup. На турнир приехал легендарный футболист сборной Бразилии и "Бенфики" Луизао.

Вместе с командами из разных областей Украины за трофеи соревновался и "Эль-Бахир" из Иерусалима.

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После завершения турнира в церемонии награждения приняла участие внушительная делегация из португальской "Бенфики": международный посол клуба, легендарный капитан "Бенфики", экс-игрок сборной Бразилии Луизао, коммерческий директор "Бенфики" Бернардо Карвальо, один из директоров мировой сети академий "Бенфики" Мигель Реиш, главный скаут "Бенфики" из юниоров Тьягу Сильва.



Фото: ffu.ua

Украинская ассоциация футбола подарила занявшим призовые места командам 100 мячей и установила для лучших футболистов различных амплуа 12 индивидуальных призов.

Это были просто невероятные ощущения! Хочу отметить, что турнир был прекрасно организован, все команды играли в очень интересный футбол, ради победы отдавали все силы. Я увидел, что академия "Бенфики" в Украине, которую я открывал в апреле, активно развивается, здесь занимается много перспективных детей, и это, конечно, пойдет на пользу украинскому футболу,

– сказал легендарный Луизао.

Главный скаут "Бенфики" Тьягу Сильва добавил, что уже отметил для себя троимх юных футболистов, которых хочет еще раз пересмотреть во время своего следующего приезда в Украину.



Фото: ffu.ua

В своих возрастных группах победили: среди команд 2007 года рождения – ДЮСШ-1 (Червоноград), 2009-го – ДЮСШ-15 (Киев), 2010-го – "Смыга-Еврошпон" (Ровненская обл.).