Легенда сборной Украины и "Динамо" стал игроком мини-футбольного "Днепра"

Бывший футболист "Динамо", "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба "днепрян" у себя на странице в социальной сети Facebook.

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Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится во вторник, 10 марта, в 19:30.