Легенда сборной Украины и "Динамо" стал игроком мини-футбольного "Днепра"
Бывший футболист "Динамо", "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".
Об этом сообщает пресс-служба "днепрян" у себя на странице в социальной сети Facebook.
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Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится во вторник, 10 марта, в 19:30.
- Кроме выступлений за "Динамо", Алиев известен игрой за "Днепр", "Локомотив" и "Анжи". Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины.
- После завершения профессиональной карьеры игрока, футболист выступал в ряде любительских команд ("Штурм" и "Хмельницкий").
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