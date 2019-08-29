Легенда UFC второй раз за год побил человека на улице: видео

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Би Джей Пенн
Би Джей Пенн / Фото из открытых источников

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн оказался в центре очередного скандала.

Накануне на Гавайях Пенн в компании друзей проводил время в одном из баров. Портал TMZ опубликовал видео, на котором Пенн бьет человека возле бара.

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В бойца произошел конфликт с одним из посетителей. На видео видно, как Пенн наносит четыре удара локтем по голове оппонента. Также неизвестному мужчине наносит удары ногами одна из женщин.

Полиция, прибывшая на место инцидента, не арестовала скандального бойца и даже не предъявила обвинений в совершении преступления.

К слову, в конце июня 2019 года Пенн уже подрался с вышибалами одного из стрип-клуба.

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Теги: Спорт
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