Легендарная биатлонистка потеряла винтовку во время перелета на этап Кубка мира

Действующая победительница Кубка мира по биатлону Кайса Макаряйнен столкнулась с большими проблемами при переезде из Кэнмора в Солт-Лейк-Сити.

Макаряйнен потеряла винтовку и не попала на рейс в Солт-Лейк-Сити (США), где будет проходить восьмой этап Кубка мира, сообщает финское издание Yle.

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Финская биатлонистка планировала добираться в Солт-Лейк-Сити через Сиэтл, но ее рейс был отменен. В итоге, Макарайнен пришлось искать новые билеты и ночевать в аэропорту. Было принято решение лететь в США из Торонто.

Но после перелета произошла еще одна неприятность – финка несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила прямой рейс на Солт-Лейк-Сити. Билеты пришлось менять еще раз. Затем Макарайнен провела несколько часов на таможенном контроле и только поздно вечером прилетела в Атланту, где биатлонистка осталась на ночь.

В итоге, 12 февраля Макарайнен отправилась в Солт-Лейк-Сити, где уже 14 февраля женским спринтом стартует восьмой этап Кубка мира.

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Спорт 24 сообщал, что Елена Пидгрушная пропустит восьмой этап Кубка мира по биатлону. Украинка отправилась в Киев для прохождения медобследования в связи с проблемами со здоровьем.

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