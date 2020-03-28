Легендарная биатлонистка весело проводит время дома в карантине: фото

Успешная итальянская биатлонистка Доротея Вирер активно делится со своими болельщиками, как проводит свой карантин. Можно отметить ее хорошее чувство юмора, биатлонистка шутливо подписывает каждую свою фотографию.

Пандемия коронавируса завершила биатлонный сезон 2019/20 быстрее запланированного. Биатлонисты разъехались по домам и остаются дома во время карантина. Своей жизнью биатлонистка Доротея Вирер делится в инстаграме. Она успевает отдыхать и заниматься делами по квартире.

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Спортсменка отмечала, что первые несколько дней во время карантина ей нравились, она отдыхала, а вот на шестой день карантина спортсменка поделилась фотографией и шутливо ее подписала.

Шестой день карантина. Я становлюсь агрессивна рядом со своим мужем,

– забавно подписала Доротея.

Далее спортсменка занялась домашними делами. Спортсменка навела порядок в своем гардеробе и сделала уборку. Доротее тяжело удалось встать с кровати, поэтому свюу уборку биатлонистка начала довольно поздно, аж в семь часов вечера.

Семь часов вечера, наконец, мне удалось встать с кровати и переодеться из пижамы. Время уборки, – написала спортсменка.

Сезон завершился, но это не значит, что не нужно поддерживать физическую форму. Доротея Вирер показала, как занимается спортом у себя дома. Спортсменка выложила фото с тренировки на велотренажере.

Один час и все. Теперь я могу продолжить свой распорядок дня – есть и спать. Я против калорий,

– забавно написала биатлонистка.

Именитая биатлонистка итальянка Доротея Вирер пока не исключает такое мнение, что этот сезон мог стать последним в ее спортивной карьере. Биатлонистка примет окончательное решение весной.

Доротея Вирер стала первой биатлонисткой за восемнадцать лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого лишь легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

On Saturday, Dorothea Wierer became the first woman since @forsb1 to defend her overall title: it's been 18 years! Check out some of her stats in the below.

_______________#KON20 (C) Manzoni #biathlon pic.twitter.com/SfbUv6muj0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2020

Добавим, что Доротея Вирер благодаря своим ярким результатам в сезоне заняла первую строчку и заработала самую большую сумму призовых за сезон. В списке лучших среди женщин Доротея Вирер из Италии по призовым опередила Тириль Экгофф из Норвегии.

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