Легендарная победа "Динамо" над "Барселоной" вошла в рейтинг лучших матчей в истории

Культовое британское издание FourFourTwo составило рейтинг 25-ти лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

Поединок группового этапа Лиги чемпионов сезона 1997/98 между "Барселоной" и "Динамо", который завершился со счетом 4:0 в пользу киевлян, занял 20 место в списке топ-25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов.

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Напомним, 5 ноября 1997 года киевляне обыграли "Барселону" в выездном матче группового турнира ЛЧ благодаря хет-трику Андрея Шевченко и голу Сергея Реброва.

"В 1986-м году девятилетний ребегок был эвакуирован из своего дома в пригороде Киева после взрыва Чернобыльского ядерного реактора в 80 милях к северу, который вырвал радиоактивное облако в атмосферу. Одиннадцать лет спустя Андрей Шевченко сделал хет-трик против "Барсы", в которой играли Ривалдо и Луиш Фигу", – сказано в описании игры.

Видео победы "Динамо" над "Барселоной" в Лиге чемпионов сезона 1997/98

Отметим, что первое место в рейтинге занял финальный матч сезона 2004/2005, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Милан", а основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 3:3.

С полным рейтингом издания FourFourTwo можно ознакомиться по ссылке