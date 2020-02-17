Легендарная теннисистка возвращается на корт после 8-летнего перерыва

37-летняя бельгийка Ким Клийстерс после большой паузы возвращается на корт. В первом матче турнира в Дубае она сыграет против финалистки Australian Open Гарбинье Мугурусы.

Для Клийстерс матч с Мугурусой станет первым с 2012 года. Сначала соперницей экс-первой ракетки мира Ким Клийстерс должна была стать нидерландка Кики Бартенс, но теннисистка снялась с турнира. Причиной стало успешное выступление в Санкт-Петербурге.

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У Ким уже есть положительный опыт возобновления карьеры после длительной паузы. У теннисистки был перерыв в выступлениях с 2007-2009 годы, а после возвращения на корт спортсменка одержала три Шлема и стала чемпионкой Итогового турнира-2010.

Что такое турнир Большого шлема? Это четыре крупнейших ежегодных соревнования в теннисе. В турнир входят: открытый чемпионат Австралии, Франции, США и Уимблдонский турнир.

У меня всегда было ощущение, что я хочу вернуться. Я говорила с моим мужем, и он сказал: "Почему бы нет?". У меня есть ожидания, но они не связаны с рейтингом и результатами. Они более индивидуальны для меня. У меня есть ощущение, что я хочу играть. Это цель, к которой я стремлюсь,

– рассказала Клийстерс официальному сайту WTA.