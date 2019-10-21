Легендарного американского боксера обвинили в сексуальном насилии

Известного американского боксера Оскара Де Ла Хойю обвинили в сексуальном насилии. Иск к Де Ла Хойя в Верховный суд Лос-Анджелеса (США) подала женщина, используя псевдоним "Джейн Доу" для защиты своей личности.

Как сообщает TMZ, в документах она описала себя как лицензированную профессиональную медсестру. Она вроде бы познакомилась с Оскаром в 2016 году. Женщина утверждает, что у них были постоянные сексуальные отношения по обоюдному согласию.

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Инцидент произошел в ноябре 2017 года, когда боксер пригласил ее в свой новый дом в Пасадене. В описании событий она утверждает, что пьяный Де Ла Хойя насильно засунул ей кулак во влагалище. Она утверждает, что кричала от боли и просила боксера остановиться.

После инцидента она обратилась к специалисту, который диагностировал у нее посттравматическое стрессовое расстройство. В иске не указано, подала ли она заявление в полицию.

Истец требует неуказанную финансовую компенсацию за сексуальное и гендерное насилие, халатность и преднамеренное причинение эмоционального стресса.

Де Ла Хойя пока не стал комментировать это событие.

Кто такой Оскар Де Ла Хойя?

Легендарный боксер, эксчемпион мира в шести весовых категориях. Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. 15 апреля 2009 года на пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявил о завершении карьеры профессионального боксера.



Бои с его участием были куплены на кабельных телегигантах на сумму в 696,000,000 долларов. Оскар – основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions. Женат на певице Милле Корретхер.