Легендарного шахматного тренера почтили яркой игрой

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Александр Зубов – победитель турнира в честь Алексея Косикова
Александр Зубов – победитель турнира в честь Алексея Косикова

3 марта в Киеве состоялся уникальный турнир – звезды шахмат соревновались в честь прославленного украинского тренера Алексея Косикова.

На днях Алексей Косиков, который открыл дорогу в шахматную жизнь 14-ти гроссмейстерам и стал автором книг-бестселлеров, отметил 70-летний юбилей. В его честь Федерация шахмат Киева устроила супертурнир, в котором приняли участие воспитанники Алексея Ивановича – титулованные украинские шахматисты – заслуженные мастера спорта Владимир Баклан, Вадим Малахатько (чемпионы мира в составе сборной Украины), известные гроссмейстеры Алексей Кислинский, Спартак Высочин, а также лучшие участники массового отборочного турнира – Александр Зубов, Владимир Михальский, Алексей Малый и Юлия Осьмак.


Счастливый юбиляр Алексей Косиков

Победитель этого интересного соревнования определился только в заключительном туре – Александр Зубов и Алексей Кислинский выиграли свои решающие партии, набрали по 5 очков из 7-ми возможных и только по дополнительному показателю Зубов стал первым. Третьего призера также помог определить коэффициент – Владимир Баклан опередил Спартака Высочина (у обоих было по 4,5 очка). Далее финишировали: 5. Вадим Малахатько – 4; 6. Владимир Михальский, 7. Алексей Малый – по 2; 8. Юлия Осьмак – 1.


Президент ФШК Павел Куфтырев рассказывает о планах на будущее

Такие турнир – очень важны, – отметил президент Федерации шахмат Киева Павел Куфтырев, идейный вдохновитель и спонсор соревнования. – Мы почтили одного из лучших тренеров мира и провели интересное событие, которое, надеюсь, станет эталоном для украинских шахмат. В будущем мы планируем проводить аналогичные турниры в честь других известных украинских шахматистов, а также уже начали серию книг о наших звездах – в частности, одной из первых выйдет том "Выдающиеся шахматисты Украины" про Алексея Ивановича Косикова.

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Теги: Новости Украины Шахматы Спорт
Источник: 24 Канал
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