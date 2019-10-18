Легендарного тренера МЮ Фергюсона обвинили в сдаче матча "Ювентусу" за золотые часы Rolex

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон оказался в эпицентре скандала. 77-летнего специалиста обвинили в сдаче матча его команды. А также в других махинациях.

Информацию о том, что Фергюсон сотрудничал только с некоторыми агентами, от которых получал деньги за трансфер футболистов, озвучил агент Джузеппе Пальяра. При этом сделал это в разговоре с журналисткой под прикрытием. Сам Пальяра является обвиняемым по делу о коррупции в футболе, пишет The Telegraph.

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По словам агента, Фергюсон получил от него золотые часы Rolex ценой в 30 тысяч евро за помощь в организации договорного матча. При этом не указано, когда этот матч состоялся.

Фергюсон во главе "Манчестер Юнайтед" в матчах против "Ювентуса"

Фергюсон работал тренером "МанЮнайтед" с 1986 до 2013 года. За это время МЮ и "Ювентус" сыграли между собой восемь раз. Две первые встречи состоялись в сезоне 1996/97. Тогда дважды победил "Ювентус". При этом следует напомнить, что туринский клуб в то время был действующим обладателем трофея.

В следующем сезоне 1997/98 команды снова попали в одну группу. И обменялись домашними победами. Поэтому если речь о договорном матче между командами имела место, то она могла произойти только тогда. Во втором туре МЮ победил "Ювентус" дома 3:2. И перед шестым туром, когда команды должны были сыграть ответный матч, "манкунианцы" имели 15 очков. Они гарантировали попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, что тогда в 1/4 финала выходили победители групп, а также две лучшие команды из шести, которые заняли вторые места в своих группах. Поэтому "Ювентусу" надо было обязательно выигрывать дома. Матч закончился минимальной победой хозяев, а победный гол Индзаги забил на 84-й минуте.

"Ювентус" в итоге таки вышел в четвертьфинал, набрав 12 очков. Там они попали на киевское "Динамо". Первый матч в Турине закончился вничью 1:1, а в Киеве хет-трик Индзаги и гол Дель Пьеро вывел в полуфинал именно "Ювентус". За "Динамо" в этом матче забил Ребров. Зато МЮ не сумел пройти барьер в виде французского "Монако".

В целом в этом сезоне "Ювентус" дошел до финала, но уступил там мадридскому "Реалу".

В сезоне 1998/99 "Манчестер Юнайтед" снова сыграл против "Ювентуса". Правда на этот раз в полуфинале Лиги чемпионов. Матч в Манчестере закончился вничью 1:1, а в Турине хозяева до 11 минуты были впереди 2:0. Но еще до перерыва МЮ сравнял счет, а за семь минут до конца основного времени Коул вывел "красных дьяволов" вперед. После этого был финал в Барселоне, где команда в легендарном матче обыграла мюнхенскую "Баварию".

К слову: Как "Манчестер Юнайтед" одержал невероятную победу над "Баварией" в финале Лиги чемпионов

В сезоне 2002/03 команды попали в один квартет второго группового этапа. "Манчестер Юнайтед" тогда победил дважды.