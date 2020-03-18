Легендарные автогонки "24 часа Ле-Мана" перенесены из-за коронавируса
Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" был отложен из-за пандемии коронавируса.
Гонка, которая должна была пройти в середине июня, была перенесена на сентябрь 2020 года.
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"88-я гонка "24 часа Ле-Мана", изначально запланированная на 13-14 июня, была отложена до 19-20 сентября 2020 года", – гласит сообщение пресс-службы легендарного марафона.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.
- В Украине от 12 марта ввели карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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