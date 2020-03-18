Легендарные автогонки "24 часа Ле-Мана" перенесены из-за коронавируса

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" был отложен из-за пандемии коронавируса.

Гонка, которая должна была пройти в середине июня, была перенесена на сентябрь 2020 года.

Читайте также Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режим онлайн

"88-я гонка "24 часа Ле-Мана", изначально запланированная на 13-14 июня, была отложена до 19-20 сентября 2020 года", – гласит сообщение пресс-службы легендарного марафона.

24 Hours of Le Mans postponed to 19-20 September. Can't guarantee anything but a lot of sports seeing September as a safe bet to be able to hold events. — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) March 18, 2020