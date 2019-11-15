Легендарные футболисты киевского "Динамо" будут играть за любительский клуб из Черкасс

Экс-игроки "Динамо" Олег Гусев и Александр Алиев будут играть за футзальный клуб "Карбон" из Черкасс.

Информацию о приезде бывших звезд большого футбола сайта "Табло" подтвердил президент клуба "Карбон" Нарек Казарян.

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Кроме того, во Дворце спорта "Строитель" в Черкассах в качестве почетных гостей могут появиться еще несколько очень известных спортсменов. Речь идет о том, что один из них выступал за "Динамо", а второй играет в европейском топ-клубе.

Олег Гусев выступал за киевское "Динамо" с 2003-го по 2018 год. Пятикратный чемпион и обладатель Кубка Украины, был капитаном команды.

Александр Алиев выступал в составе киевлян с перерывами с 2002 по 2013 год. Четырехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.