Легенда "Шахтера", экс-капитан "горняков" Дарио Срна, который год назад вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру, получил новую должность.

Дарио назначен на должность директора по футболу ФК "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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В его обязанности входит развитие молодых игроков, адаптация легионеров, интеграция воспитанников в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие игры от академии до первой команды.

"Конечно, я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но много в моих обязанностях изменится. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы "Шахтер" стал сильнее", – прокомментировал свое назначение Срна.

Карьера Срны в "Шахтере"

За плечами Срны 15 сезонов в составе "Шахтера", 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.

В прошлом году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был "Кальяри") и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере". По итогам сезона 2019/20 "горняки" стали чемпионами Украины.