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Легендарный футболист "Динамо" станет отцом в 70 лет

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Анатолій Коньков з дружиною Марією
Анатолій Коньков з дружиною Марією / Instagram

Звезда киевского "Динамо" 70-х годов прошлого столетия, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, наставник сборной Украины в 1995 году Анатолий Коньков готовится стать отцом.

Приятными новостями в собственном Instagram поделилась 29-летняя жена легенды Мария (в девичестве – Раупова).

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Добавим, что Анатолий Коньков занимал пост президента Федерации футбола Украины с 2 сентября 2012 по 23 января 2015 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Динамо Футбол Спорт
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