Немецкий футболист Марио Гомес объявил о завершении карьеры после того, как его "Штутгарт" гарантировал себе путевку в Бундеслигу.

Гомес эффектно попрощался с профессиональным футболом. Ветеран "швабов" забил мяч в последнем туре второй Бундеслиги против "Дармштадта", пишет 24 канал.

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Прощальный гол Марио Гомеса

Марио поразил ворота соперника в привычном стиле – оторвался от опекунов и четко реализовал прострел партнера. Это был шестой гол Марио в сезоне, его команда гарантировала себе повышение в элиту.

Видео гола Гомеса

Mario Gomez son maçında, son golünü atmış.... pic.twitter.com/2JR7hT0N8U — Ezgi Hanım #BırakmamSeni (@iremezgi__) June 28, 2020

Гомес прокомментировал свое решение: "В начале сезона я был уверен, что Штутгарт выйдет в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний гол в клубе, в Германии и в качестве футболиста".

Что известно о карьере Марио Гомеса

34-летний форвард кроме выступлений в "Штутгарте", за который забил 110 голов, запомнился играми за "Баварию". С мюнхенцами Марио трижды выиграл чемпионский титул в Германии и побеждал в Лиге чемпионов 2012/13.

Кроме того, Гомес играл за "Фиорентину", "Бешикташ", "Вольфсбург". В целом на его счету 170 голов в 328 матчах Бундеслиги.

Долгие годы Марио вызывался и в сборную Германии, за которую забил 31 гол в 78 матчах. Однако, на триумфальный для немцев ЧМ 2014 Йоахим Лев его не взял.