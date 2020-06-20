Бывший пилот Формулы-1 итальянец Алессандро Дзанарди попал в тяжелую аварию. Инцидент произошел 19 июня около итальянского города Сиена.

Дзанарди был срочно доставлен вертолетом в госпиталь города Сиены после серьезного ДТП. Об этом сообщает Sky News.

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Дзанарди въехал на велосипеде в грузовик

Сообщается, что легендарный гонщик попал в ДТП во время тренировки на велосипеде с ручным приводом. Его состояние расценивается как очень тяжелое.

Он готовился к очередным соревнованиям для спортсменов с ограниченными возможностями. Авария произошла на шоссе номер 146 в районе города Пьенца.

По информации Gazzetta dello Sport, Дзанарди не удалось избежать столкновения с грузовиком, когда на крутом спуске он не смог удержать под контролем свой велосипед и выехал на полосу встречного движения.

По информации, поступающей из Италии, Дзанарди получил серьезные черепно-мозговые травмы.

По свидетельству очевидцев, после аварии Дзанарди все время был в сознании и мог говорить. Спасатели прибыли на место происшествия только через 20 минут.

На момент прибытия помощи Алессандро находился в сознании, при этом подчеркивалось, что его состояние крайне тяжелое.

Иностранные СМИ пишут, что 53-летний итальянец перенес нейрохирургическую операцию.

Видео с места аварии

Что известно о Дзанарди

Дзанарди дважды стал чемпионом в североамериканской серии CART. Это произошло в сезонах 1997-1998 годов.

Также он выступал в Формуле-1, где достиг выдающихся результатов. Широкую известность Алессандро получил из-за возвращения к соревнованиям после потери обеих ног в результате аварии.

15 сентября 2001 года в гонке на трассе Лаузитцринг в Германии Дзанарди попал в тяжелую аварию на гонках класса CART.

Выехав на трассу после пит-стопа, он на непрогретой резине слишком рано ускорился и не справился с управлением.

Его болид развернуло поперек трассы. В следующую секунду в него врезался болид канадца Алекса Тальяни. Reynard итальянца разрубило пополам. Врачи вынуждены были позже ампутировать обе ноги до колена.

Видео аварии Дзанарди в 2001 году

В сентябре 2012 года Дзанарди выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Летних Паралимпийских Играх в Лондоне в соревнованиях парациклистов.