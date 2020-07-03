Руководство клуба недовольно работой тренера команды Кике Сетьена, поэтому ищут кандидатов, кто мог бы возглавить должность. Экс-футболист "Барселоны" Хави согласился вернуться и стать тренером "каталонцев".

Об этом сообщает испанское издание Mundodeportivo. Бывший капитан "каталонцев" Хави, который сейчас возглавляет тренерское кресло катарского "Аль-Садду", в конце сезона возглавит каталонский клуб.

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Возвращение легенды

В каталонском клубе "Барселона" недовольны работой тренера команды Кике Сетьена. Следовательно, там задумываются над сменой наставника.

По информации испанской прессы, Хави уже принял предложение президента клуба Хосепа Бартомеу. Также кандидатуру Хави поддерживают игроки клуба.

Добавим, что "Барселона" занимает вторую строчку турнирной таблицы, в их активе 70 пунктов. Команду опережает только извечный соперник мадридский "Реал", который стремительно направляется к чемпионству в этом сезоне. Но каталонской команде по силам побороться со "сливочными" за золотые награды.

Карьера Хави в "Барселоне"

Дебютировал в основной команде "каталонцев" еще в августе 1998 года в матче Суперкубка Испании против "Мальорки". В этом матче он отметился голом и прочно закрепился в основе.

В апреле 2014 года стал первым футболистом, который сделал 100% точных передач в матче Лиги чемпионов 1/4 финала против клуба "Атлетико".

Суперкубок Испании 2012/13 стал для Хави Эрнандеса 25 титулом в карьере. С каталонским клубом Хави получил все трофеи, которые только можно было выиграть.

В сезоне 2014/15 выиграл титул Лиги чемпионов. Финал турнира против "Ювентуса" стал последним для игрока за "Барселону". За родной клуб испанец сыграл более 700 матчей. Он также стал восьмым футболистом, сыгравшим 500 матчей в чемпионате Испании.

В начале июня 2015 года Хави в статусе легенды "каталонцев" перешел в "Аль-Садд". В 2017 году стал обладателем Кубка Эмира Катара. В 2019 году объявил о завершении карьеры и за несколько дней возглавил катарский клуб.