Известный украинский голкипер Рустам Худжамов, который поиграл за сборную Украины, "Шахтер", "Зарю" и "Мариуполь", решил завершить карьеру.

Теперь 37-летний экс-голкипер будет работать экспертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новой роли состоится в воскресенье, 31 мая, во время центрального матча 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", сообщает сайт ТК "Футбол".

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К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя здесь. Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен Богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение, как футбол.

– отметил футболист.

Голкипер также отметил, что ему предлагали стать тренером вратарей в одном из клубов Первой лиги, однако он отказался: "Хочу развиваться как эксперт и не отходить далеко от медиапространства".

Что известно о Рустаме Худжамове

Вратарь играл за "Мариуполь" с 2012 по 2014 год на правах аренды. Тогда футболист принадлежал донецкому "Шахтеру".

В 2015 году Худжамов вернулся в "Шахтер", но играл на правах аренды в луганской "Заре" и харьковском "Металлисте".

Полноценным игроком "Мариуполя" Худжамов стал в 2016 году.

Худжамов выиграл с "Мариуполем" Первую лигу Украины.

За сборную Украины вратарь провел один матч. В 2009 году Худжамов отыграл весь товарищеский матч против Сербии, который Украина выиграла 1:0.