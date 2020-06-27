Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру футболиста и подписал контракт с "Гронингеном".

Детали сделки не сообщаются. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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36-летний игрок несколько недель тренировался, чтобы принять участие в первом учебно-тренировочном сборе ФК "Гронингена" в начале сезона 2020/2021. Роббен хочет попробовать вернуться в профессиональный футбол из-за своей любви к клубу.

28 июня "Гронинген" организует пресс-конференцию, на которой Арьен Роббен подробно расскажет о своем камбэке. Пока же голландец заметил:

Клуб может использовать любую помощь в этот период, чтобы преодолеть коронавирусный кризис. Я сам также принимал участие в различных акциях и думал о том, что еще я мог бы сделать для нашего ФК. В последние недели у меня было много консультаций с людьми в клубе, и большинство моих поклонников говорили: "Арьен, следи за своим сердцем! Возвращайся в качестве игрока ФК Гронингена". Это меня начало волновать, и теперь это моя миссия. Я работаю над возвращением в качестве футболиста. Я пока не знаю, сработает ли это. Все будет зависеть от моей привязанности и мотивации.

Что известно про Арьена Роббена

Арьен является воспитанником "Гронингена". Также в течение карьеры вингер поиграл за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию".

На счету полузащитника 96 матчей за сборную Нидерландов, в которых Арьен забил 37 мячей. В составе национальной сборной своей страны Роббен в 2010 году стал вице-чемпионом мира.

Роббен выиграл чемпионство четырех стран в составе ПСВ, "Челси", "Реала" и "Баварии". Вместе с мюнхенцами в 2013 году голландец выиграл Лигу чемпионов, забив победный мяч в финальном матче против дортмундской "Боруссии".

В целом, Роббен выиграл 29 трофеев за всю карьеру, в частности, восемь раз становился чемпионом Германии вместе с "Баварией".