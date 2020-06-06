Легендарный Майкл Джордан выложит круглую сумму на борьбу с расизмом
Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан присоединился к акции Black Lives Matte. Баскетболист выделит 100 миллионов долларов организациям, которые занимаются проблемами расизма.
Об этом официально сообщила компания Jordan в своем Twitter. Средства будут предоставляться организациям в течение 10 лет.
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"Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм не исчезнет с лица земли, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь темнокожих людей,
– заявили в сообщении.
Поддержка от спортсменов
- Самый богатый боксер мира Флойд Мейвезер полностью позаботился о похоронах Флойда.
- Звездный баскетболист ЛеБрон Джеймс снимет кино о расизме.
- Украинские спортсмены поддерживают протесты в США. Кличко, Шевченко, Свитолина, Беленюк и Стаховский первыми не прошли в стороне от проблемы расизма в мире.
Убийство Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком.
- Во время задержания полицейский Дерек Шовин стал Флойду коленом на шею. На видео задержания видно, как Флойд умолял отпустить его.
- Когда медики приехали, Флойд затих и прекратил просить о помощи.
- США всколыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме, Лондоне и других городах.
- 4-го июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. Во время нее память Флойда почтили молчанием, которое длилось 8 минут и 46 секунд. Столько времени полицейский Дерек Шовин придавливал коленом шею афроамериканца.