Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан присоединился к акции Black Lives Matte. Баскетболист выделит 100 миллионов долларов организациям, которые занимаются проблемами расизма.

Об этом официально сообщила компания Jordan в своем Twitter. Средства будут предоставляться организациям в течение 10 лет.

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"Black Lives Matter. Это не спорное утверждение. До тех пор, пока укоренившийся расизм не исчезнет с лица земли, мы будем стремиться защищать и улучшать жизнь темнокожих людей,

– заявили в сообщении.

Michael Jordan and Jordan Brand are committing $100 million over the next 10 years to protecting and improving the lives of Black people through actions dedicated towards racial equality, social justice and education. #JUMPMANhttps://t.co/CZDt1UdPwF — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

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