Легендарный обладатель "Золотого мяча" неожиданно вернулся в футбол
Обладатель "Золотого мяча" Жан-Пьер Папен решил вернуться в футбол, но теперь в роли наставника команды. Контракт с клубом рассчитан на один год с возможность продления.
Скромний клуб "Шартс", який грає у четвертому дивізіоні Франції запросив тренера спробувати свої сили у їхній команді. Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.
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Виконувати обов'язки головного тренера команди наставник приступить 1 липня.
Цього сезону французи посіли друге місце групи В ліги Насьональ 2, яка завершилася достроково через пандемію коронавірусу. Попереднім наставником команди був Жан-Гай Воллем.
Хто такий Жан-П'єр Папен?
- У 1991 році став володарем "Золотого м'яча".
- За національну команду футболіст відзначився 30 результативними ударами у 54 матчах.
- У складі збірної був учасником чемпіонату світу 1986 року у Мексиці, на якому команда здобула бронзові нагороди і чемпіонату Європи 1992 року у Швеції.
- Виступав за "Мілан", "Баварію", "Марсель".
- Ексгравець збірної Франції був консультантом і ведучим на французькому телебаченні.
- Жан-П'єр встиг потренувати чимало команд: "Страсбург" (2006/07), "Ланс" (2007/08 ), "Шатор" (2009/10).