Известный в прошлом криворожский клуб "Кривбасс" вновь может появиться на футбольной карте Украины. С нового сезона клуб может начать выступать в Первой лиге Украины.

О том, что "Кривбасс" может возродиться в следующем сезоне, сообщает "ТаТоТаке".

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Как возродится "Кривбасс"

"Кривбасс" возобновит свое существование путем слияния с криворожским клубом "Горняк". "Горняк" прекратит существование.

По информации источника, этим вопросом занимается тренер "Горняка" Сергей Мазур.

Сообщается, что с 2015 года Мазур – официальный владелец "Кривбасса". Ему принадлежит бренд клуба.

Есть вероятность, что в сезоне 2010/2021 команда начнет выступления не во Второй лиге, а в Первой лиге.

При этом "Горняк" завершил сезон Второй лиги на 4-м месте, которое не позволяет повыситься в классе.

Зеленский поставил цель восстановить "Кривбасс"

"Кривбасс" снялся с УПЛ в 2013 году. После этого клуб лишился профессионального статуса.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу вернуть "Кривбасс".

"Кривбасс" долгое время был участником высшего дивизиона чемпионата Украины. В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате.

В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.