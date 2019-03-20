Легендарный английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Мел Моррис пытается продать свой клуб за символическую цену в 1 фунт.

Моррис в настоящее время хочет найти инвестора, который согласился бы принять клуб, который имеет определенные долги, сообщает The Times.

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Интерес к клубу проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но пока Моррис не получил официальных предложений о покупке.

Это объясняется тем, что команда Фрэнка Лэмпарда в последнее время ухудшила свои результаты и сейчас занимает восьмое место в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Последний раз "Дерби Каунти" выступал в Премьер-лиге в 2008 году. С тех пор клуб ежегодно приносит только финансовые убытки. Моррис владеет командой с 2015 года.

Интересно, что "Дерби Каунти" был Чемпионом Англии в 1972 и 1975 годах. В 1946 году выиграл Кубок Англии, а в 1975 году – Суперкубок.

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