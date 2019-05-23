Легендарный автогонщик Формулы-1 Джим Кларк: последняя опасная гонка

Он стал одним из величайших автогонщиков мира и легендой автоспорта. Смерть преследовала гонщика на протяжении всей его карьеры и догнала на 32 году жизни, однако причина трагического случая не установлена. Двукратный чемпион Формулы-1 Джим Кларк.

Начало карьеры

Джеймс Кларк-младший родился 4 марта 1936 года в поселке Килмани в Шотландии. Автоспортом он начал заниматься с юных лет, хотя его родители всегда были категорически против такого увлечения сына.

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Его спортивная карьера началась на местном ралли во время соревнований по подъему на холм за рулем собственного автомобиля. Джим сразу же заявил себя сильным соперником, и уже в 20 лет впервые выиграл гонку.

За следующие два года Кларк достиг невероятной популярности и начал выступать за местную команду, управляя спортивными автомобилями марок "Ягуар" и "Порше". Следовательно, в течение 1958 года Кларк выиграл 18 гонок национального уровня. В том же году он познакомился с мужчиной, который сразу распознал в Джиме будущую легенду.



Колин Чапмен

Им был Колин Чапмен, известный британский автоконструктор, основатель компании Lotus Cars, представлявший собственную команду под названием "Лотус" на Формуле-1. Пораженный талантом Джима, Чапмен недолго думая пригласил гонщика в свою команду. Это был большой шаг вверх в карьере молодого спортсмена, однако опасность, которая преследовала всех экстремалов этого вида спорта, каждый раз о себе напоминала.

Трагедия, которая всколыхнула целый мир

10 сентября 1961 года, во время выступления в Гран-при Италии, с "Лотусом" Джима Кларка столкнулся "Феррари" графа Вольфганга фон Трипса. Авто последнего взлетело в воздух и упало по другую сторону защитных барьеров. Тогда Кларк выжил, однако последствия аварии были ужасными.



Граф Вольфганг фон Трипс на старте

От удара Трипс вылетел из авто, а болид, который приземлился далеко за пределами трассы, унес жизни 12 зрителей. Аварии с летальными последствиями для гонщиков в то время не были редкостью, однако эта трагедия всколыхнула весь мир.

Оправившись от несчастного случая, Кларк продолжил свой путь к успеху, и первый чемпионский титул за рулем "Лотус 25" он получил в 1963 году. Тогда Кларк стал победителем семи из десяти гонок, а команда "Лотус" впервые выиграла в Кубке конструкторов.

Последняя гонка Кларка

В течение следующих пяти лет Джим уверенно набирал популярность. Его обожали болельщики, а молодые гонщики видели в нем наставника. В 1965 году Кларку снова покорилась Формула-1, и гонщик установил рекорд той серии – 14 побед за карьеру. Однако Джим не собирался останавливаться, целей, которых он хотел достичь, было еще очень много, но, к сожалению, для них уже не осталось времени.



Джим Кларк

7 апреля 1968 года Джим Кларк выехал на свою последнюю гонку, которая проходила в Германии на трассе Гокенгаймринг. Сам Джим считал эту трассу более опаснее других, ведь вдоль росла посадка деревьев, которые не были защищены барьерами. Незадолго до гонки Кларк, будто предсказывая свою смерть, сказал товарищу: "Если кто-нибудь вылетит с трассы на эти деревья – ему не выжить".

Роковым для гонщика стал пятый круг, тогда гонщик так и не доехал до финиша. На полной скорости авто сошло с трассы и врезалось в деревья, Джим потерпел несовместимые с жизнью травмы, и умер на пути в больницу. Фанаты и участники гонки не могли и не хотели верить в случившееся. Все ждали, что у их фаворита и наставника еще будет множество триумфов, и к такого внезапного конца не был готов никто.

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После аварии Колин Чапмен заявил, что потерял ближайшего друга и в знак траура приказал перекрасить носовую часть автомобилей команды в черный цвет. Подробные экспертизы так и не смогли установить точную причину этой аварии. А победителем чемпионата Формулы-1 следующего года стал партнер по команде Кларка, Грэм Гилл, посвятивший этот титул легенде.