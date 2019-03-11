Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира. В списке миллиардеров нашлось место и бывшему баскетболисту Майклу Джордану.

Его состояние оценили в 1,8 миллиарда долларов. Благодаря этому он занял лишь 1281-е место в списке миллиардеров. При этом отмечается, что за игровую карьеру с 1984 по 2003 год (с перерывами в 1993-1995 и 1998-2001 годах) Майкл Джордан заработал лишь 90 миллионов долларов зарплаты.

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Значительные доходы игроку принесли рекламные контракты. Среди них контракт с Nike. При этом Джордан еще имеет рекламные контракты с Hanes (бренд одежды), Gatorade (серия напитков) и Upper Deck (производитель игр).

И в список миллиардеров Джордан попал благодаря баскетбольному клубу "Шарлотт". В 2010 году он приобрел долю в клубе за 175 миллионов долларов. Теперь Джордан владеет 90% акций клуба, а команда оценивается в 1,05 миллиарда долларов.