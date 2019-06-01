Легендарный баскетболист подал в суд на 5-летнюю девочку

Бывший баскетболист Скотти Пиппен подал в суд иск о порче имущества. Среди ответчиков – и 5-летняя девочка.

В 2017 году Скотти Пиппен сдал в аренду свой дом в Форт-Лодердейл. Снимали его комики Линдси Глейзер и Джейкоб Волошин и их дочь. Платили они 30 тысяч долларов в месяц за аренду. А также были обязаны следить за порядком в доме, поскольку он был выставлен на продажу, пишет Complex.

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После того, как семья съехала из дома, Скотти Пиппен подал на них в суд. По его словам, они нанесли дому ущерб на 100 тысяч долларов. Отмечается, что наниматели позволяли своим животным "мочиться по всему дому", а их дочь повредила стены, разрисовав их карандашами и маркерами.

Скотти Морис ПиппенАмериканский профессиональный баскетболист, который играл в Национальной баскетбольной ассоциации с 1987 до 2004 года. Выступал за команду "Чикаго Буллс", с которой шесть раз становился победителем НБА.



В 1992 и 1996 году выигрывал золото Олимпиады в составе сборной США. В сезоне 1996-97 он был избран в число 50 самых выдающихся игроков в истории НБА. Майка с номером "33", под которым Скотти Пиппен выступал за "Чикаго", выведена из оборота в клубе.



13 августа 2010 года введен в Баскетбольный зал славы в двух номинациях – за личную карьеру и как член "команды мечты".