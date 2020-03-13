Легендарный биатлонист Мартен Фуркад завершает карьеру

Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. Гонка-преследование на восьмом этапе Кубка мира в Финляндии станет последним выступлением спортсмена.

"Пришло время прощаться", – сообщил Фукард он на своей странице в твиттере.

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В фейсбуке биатлонист написал трогательный сообщение, в котором вспомнил свой спортивный путь. А также поблагодарил родных и болельщиков за поддержку.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и тринадцатикратным чемпионом мира. За его плечами – уникальный рекорд: 31-летний француз семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус. А перед тем, как уйти из большого спорта, он имеет все шансы получить еще один.

Ведь по итогам предыдущих гонок в общем зачете Кубка мира Фуркад набрал 880 очков. Однако норвежец Йоханнес Бё проигрывает ему лишь 10 очков. Гонка преследования в Контиолахти станет для обоих решающей в борьбе за Большой хрустальный глобус.

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