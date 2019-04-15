Легендарный биатлонист признался, что имел пристрастие к алкоголю в детском возрасте

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Уле-Эйнар Бьерндален
Уле-Эйнар Бьерндален / Фото из открытых источников

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьерндален рассказал об опыте употребления алкогольных напитков.

Бьерндален рассказал, что пил и курил в 12 лет, когда жил на ферме.

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Когда я был маленький, еще в 12 лет, я все перепробовал: курил, страшно напивался, просто страшно. До 12 лет, а потом я уже ничего такого не делал. Я простой парень, родился на ферме – думаю, в России есть очень похожие места. У папы хорошо получалось гнать самогон, напиток 90-96 градусов. Мне никто не разрешал, но я все равно его пил – это несложно, когда никто не видит,
– сказал Уле-Эйнар в интервью для Youtube-канала COMMANDOS.

Спорт 24 писал, что во время "Гонки легенд" в белорусских Раубичах, где выступили известные биатлонисты, которые уже закончили профессиональную карьеру, победу в масс-старте одержал украинец Андрей Дериземля.

41-летний украинец финишировал первым, показав время 5:29,4. Дериземля допустил лишь один промах на втором огневом рубеже. Его главный конкурент – легендарный Уле-Эйнар Бьерндален трижды промахнулся и уступил украинцу на 18,9.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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