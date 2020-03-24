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Легендарный биатлонист выпустит книгу о своем последнем сезоне

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Биатлонный сезон 2019/20 стал последним в карьере звездного французского биатлониста Мартена Фуркада. Уже осенью француз выпустит автобиографическую книгу о последнем своем сезоне.

Про це повідомляє видання Nordic Magazine. Ця книга буде вже другою автобіографічною для біатлоніста. Після Олімпіади Фуркад випустив власну книгу із назвою "Моя мрія про золото та сніг".

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Як і першу книгу, другу француз видасть в співавторстві з письменником з Жаном Іссартелем.

Це буде щоденник останнього мого сезону у кар'єри. Я зідзвонювався із Жаном щовечора після гонок. У книзі я зможу висвітлити ці емоції, які відчував протягом останнього сезону,
– сказав Мартен.

Додамо, що окрім Фуркада поклала гвинтівку на поличку і фінська "ракета" Кайса Макарайнен.

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Остатньою про завершення кар'єри повідомила партнерка Мартена по команді Селья Емоньє. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

Не виключено, що повісити гвинтівку на цвях може ще одна іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка поки не визначилась із продовження кар'єри. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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