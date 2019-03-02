Легендарный боксер Эвандер Холифилд "отправил в нокаут" хоккеиста после матча: видео

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Джордан Мартинук и Эвандер Холифилд
Джордан Мартинук и Эвандер Холифилд / Twitter Carolina Hurricanes

Клуб НХЛ "Каролина Харрикейнз" по особому празднует свои победы в чемпионате. На этот раз участие в этом действе взял легендарный боксер Эвандер Холифилд.

После матча Эвандер Холифилд вышел на лед, чтобы провести "боксерский поединок" с хоккеистом Джорданом Мартинуком.

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После "нокаута" от боксера, форвард "Каролины" так и не сумел подняться. Поэтому партнеры по команде взяли его за ноги и потащили прочь. Однако в клубе "пообещали" бой-реванш.

Видео "нокаута" хоккеиста "Каролины" от Эвандера Холифилда

Сам матч закончился победой "Каролины" над "Сент-Луисом" 5: 2.

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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