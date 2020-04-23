Легендарный боксер предостерег Усика перед боем с Чисорой

Легендарный в прошлом боксер Дэвид Хэй, который стал промоутером Дерека Чисоры, прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против украинца Александра Усика.

Как сообщает Boxing 24/7, Хэй считает, что оба боксера должны тренироваться несмотря на карантин, который вызван пандемией COVID-19.

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"Перенос боя разочаровывает нас, однако команда Усика в аналогичной ситуации. Они – профессионалы, и должны тренироваться до сих пор, как и Дерек. Безусловно, сейчас возможности для тренировок ограничены, но необходимо делать то, что возможно", – сказал Хэй.

Он заявил, что Чисора находится в хорошей форме. Также Хэй рассказал, что пока нет новой даты поединка, который должен был состояться 23 мая.

"Британский боксерский контрольный совет по понятным причинам сейчас не будет санкционировать проведение поединков в Великобритании", – заявил Хэй.

Он выразил убеждение, что Чисоре на пользу перенос поединка.

Чем позже состоится бой, тнм лучше подготовится к нему Дерек. Чисора будет драться с мастеровитым соперником, который, вероятно, является лучшим в мире среди крупных бойцов. Большинство людей включает Усика в топ-5 pound-for-pound,

– сказал Хэй.

Впрочем, Хэй отметил, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазз Уизерспуна его не впечатлил.

"Теперь Александр выступает в супертяжелом весе, он провел в нем один бой. Я не верю, что Усик удивил мир в поединке против Чазза Уизерспуна, но он досрочно остановил его. Дерек Чисора – отнюдь не Уизерспун. Чазз принял бой на коротком общении, и был разбит", – сказал Хэй.

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