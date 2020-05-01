Легендарный чемпион мира по боксу получил 3 года заключения

Выдающийся немецкий боксер Феликс Штурм приговорен к трем годам тюрьмы. Бывшего чемпиона мира осудили по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Spiegel, Штурм признан судом Кельна виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 миллион евро.

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Отметим, что ранее Deutsche Welle сообщало, что Штурма обвиняют в уклонении налогов на сумму 5,8 миллиона евро.

Кроме того, боксера подозревали в нарушении антидопинговых правил и нанесении телесных повреждений.

Суд Кельна 30 апреля признал, что Штурм заключил договор со швейцарским маркетинговым агентством, под прикрытием которого под видом получения консультационных услуг выводил деньги на свои счета в Швейцарии.

Суд также пришел к выводу, что боксер сознательно пошел на применение запрещенного препарата перед боем с Федором Чудиновым.

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Адвокаты боксера надеялись на условный срок, однако суд отметил, что такое наказание по обвинениям в уклонении от уплаты налогов не предусмотрено.

allboxing.ru сообщает, что Штурм будет отбывать наказание в тюрьме открытого типа или в тюрьме "низкого уровня безопасности", которые заключенным разрешается покидать для занятия своей профессиональной деятельностью.

Краткая биография Штурма

41-летний немец владел чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF. Двукратный чемпион Германии, член олимпийской сборной Германии 2000 года.

Штурм провел 49 боев в профессиональной карьере, одержав 40 побед (18 нокаутом). Феликс 6 раз проигрывал, еще трижды его бои завершались ничьей.

20 февраля 2016 года провел последний бой, который был омрачен скандалом. В бою за звание "суперчемпиона" по версии WBA Феликс победил российского боксера Федора Чудинова раздельным решением судей.

Результаты боя вызвали резкое недовольство в команде россиянина, менеджер боксера заявил о намерении подать в суд на ассоциацию.

При открытии допинг-проб спортсменов тест Феликса Штурма показал положительный результат. После этого прокуратура Кельна возбудила уголовное дело против Штурма по обвинению в употреблении допинга.

В октябре WBA сообщила о том, что немецкий боксер добровольно отказался от титула, и объявила его вакантным. Несмотря на то, что обе пробы Штурма дали положительный результат, WBA не стала аннулировать бой и возвращать титул Чудинову, оставив его вакантным.

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