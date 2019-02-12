Легендарный чемпион мира по футболу и один из лучших вратарей Гордон Бэнкс умер в Англии

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Гордон Бэнкс умер
Гордон Бэнкс умер

В Англии на 82-м году жизни умер бывший вратарь Гордон Бэнкс. Футболист был одним из лучших вратарей XX века. ФИФА шесть раз признавала его голкипером года.

Гордон Бэнкс скончался в ночь на 12 февраля 2019 года. Об этом сообщает сайт "Сток Сити", за который в свое время выступал Гордон Бэнкс. В декабре 2015 года стало известно, что Бэнкс лечится от рака почки.

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За сборную Англии Гордон Бэнкс сыграл 73 матча, в которых пропустил 57 голов. Именно он был основным голкипером англичан на триумфальном для "трех львов" домашнем Чемпионате мира 1966 года. За два года он получил бронзу чемпионата Европы со сборной Англии.

Бэнкс выступал за "Честерфилд", "Лестер" и "Сток Сити" в Англии, а также "Кливленд Стокерс" (США), "Хелленик" (ЮАР), "Форт Лодердейл Страйкерс" (США) и "Сент-Патрикс" (Ирландия).

По версии ФИФА, именно Гордон Бэнкс сделал лучший сейв в истории футбола в XX веке, отбив удар Пеле на ЧМ-1970 года в Мексике.

"После того, как ударил по мячу, я начал прыгать и праздновать гол. Потом я обернулся назад и не мог поверить, что мяч не залетел в ворота. Этот сейв точно лучший в истории", – заявлял позднее бразильский форвард.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина.

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Теги: Спорт Футбол Потери
Источник: 24 Канал
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