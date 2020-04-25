24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Легендарный Дэвид Хэй готов вернуться на ринг: Выйду с победителем поединка Джошуа – Фьюри

- Читати новину українською
Девид Хэй
Девид Хэй / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй размышляет о возобновлении карьеры ради особого поединка.

Об этом он рассказал на Youtube-канале Behind The Gloves.

К теме Когда состоится бой Фьюри – Джошуа: ответ промоутеров

Единственный бой, ради которого я могу вернуться – это встреча с победителем поединка Джошуа – Фьюри, потому что бьются номер 1 против номера 1. Возможно, только ради этого, но это неточно. Еще слишком долго ждать. Я держу свое тело в хорошей форме, все мои травмы позади. У меня нет хардкорных тренировок. Я работаю со своим весом,
– сказал Хэй.

Дэвид Хэй завершил карьеру в мае 2018 года после второго подряд досрочного поражения от Тони Белью.

Напомним, что в 2011-м году Хэй проиграл Владимиру Кличко в объединительном бою единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Дэвид Хэй
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
сегодня , 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
Украинская девушка-боец с Bellator получила необычный подарок на день рождения фото
24 апреля , 20:52 Украинская девушка-боец с Bellator получила необычный подарок на день рождения фото
Юрій Семенюк