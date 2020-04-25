Легендарный Дэвид Хэй готов вернуться на ринг: Выйду с победителем поединка Джошуа – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй размышляет о возобновлении карьеры ради особого поединка.

Об этом он рассказал на Youtube-канале Behind The Gloves.

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Единственный бой, ради которого я могу вернуться – это встреча с победителем поединка Джошуа – Фьюри, потому что бьются номер 1 против номера 1. Возможно, только ради этого, но это неточно. Еще слишком долго ждать. Я держу свое тело в хорошей форме, все мои травмы позади. У меня нет хардкорных тренировок. Я работаю со своим весом,

– сказал Хэй.

Дэвид Хэй завершил карьеру в мае 2018 года после второго подряд досрочного поражения от Тони Белью.

Напомним, что в 2011-м году Хэй проиграл Владимиру Кличко в объединительном бою единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.

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