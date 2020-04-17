Легендарный Дэвид Хэй уничтожил Чисору на ринге – как это было: видео

В 2012 году боксерский мир увидел один из самых интересных поединков десятилетия. Битый Владимиром Кличко Дэвид Хэй вышел на ринг против обиженно Виталием Кличко Дерека Чисоры.

Поединок стал реальным после того, как Хэй и Чисора устроили драку на пресс-конференции, посвященной победе Виталия Кличко над Дереком. Было очевидно, что боксеры должны выйти в ринг и выяснить отношения.

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Проблема была только в том, что оба британца получили дисквалификации. Но бой состоялся.

14 июля 2012 года Хэй в Лондоне уничтожил Чисору за 5 раундов. Открытый поединок завершился техническим нокаутом.

Дэвид Хэй – Дерек Чисора видео боя

Так или иначе, но после драки в феврале 2012 года судьбы Хэя и Чисоры прочно переплелись. Теперь Дэвид Хэй стал промоутером и представляет интересы Чисоры.

На этот поединок следует обратить внимание Александру Усику, который будет противостоять Чисоре в следующем бою. Дэвид Хэй, как и Усик, становился чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Несмотря на смену весовой категории, Хэй сохранил скорость, что также является козырем украинского боксера.

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