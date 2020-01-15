Легендарный фанат-талисман "Динамо" попал в реанимацию

Знаменитый болельщик и живой талисман киевского "Динамо" Сергей Заборовский, который известен как Парамон, оказался в реанимации.

Об этом сообщил журналист Александр Геенко на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию: как это было

Парамон ехал с работы в маршрутке и потерял сознание, после чего его доставили в реанимацию, четвертой городской больницы, где он находит в коме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Геенко.

Парамон болеет за киевский клуб с 1967 года. Также известно, что легендарный наставник "Динамо" Валерий Лобановский обращался к суперфану только по имени и отчеству.

Более 30 лет суперфан посещал все матчи киевского клуба. После инцидента в матче Лиги Европы сезона-2010/11 против "Браги", когда Сергей Заборовский пытался дать пинка лайнсмену, руководство "Динамо" лишило его привилегий и Парамон стал посещать матчи в статусе обычного болельщика.

Известно, что Заборовский некоторое время работал дворником в аэропорту "Жуляны" и иногда получал помощь от "Динамо".