Легендарный Федерер искренне расплакался после победы на очередном турнире: щемящее видео

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает преследовать рекорд Джимми Коннорса, который выиграл 109 титулов. Роджер приблизился на расстояние 6 трофеев к повторению достижения американца.

38-летний Федерер 27 октября в родном Базеле выиграл свой 103-й титул в карьере. В финале турнира Роджер легко победил Алекса Де Минора.

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Федерер сыграл в финале турнира в Базеле 15-й раз – это рекорд для тенниса независимо от пола. Роджер десятый раз выиграл домашние соревнования. Еще 10 раз Роджер побеждал в Галле. Ни один теннисист не побеждал на двух турнирах по десять раз.

После победы в Базеле Федерер расплакался во время награждения. Публика устроила овации легендарному швейцарцу, после чего он не выдержал и пустил слезы.

Видео награждения Федерера