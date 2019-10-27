Легендарный Федерер искренне расплакался после победы на очередном турнире: щемящее видео

18 Читати новину українською
Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/atptour

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает преследовать рекорд Джимми Коннорса, который выиграл 109 титулов. Роджер приблизился на расстояние 6 трофеев к повторению достижения американца.

38-летний Федерер 27 октября в родном Базеле выиграл свой 103-й титул в карьере. В финале турнира Роджер легко победил Алекса Де Минора.

Читайте также: Легендарный Федерер стал вторым теннисистом в 21 веке, который выиграл 1200 матчей

Федерер сыграл в финале турнира в Базеле 15-й раз – это рекорд для тенниса независимо от пола. Роджер десятый раз выиграл домашние соревнования. Еще 10 раз Роджер побеждал в Галле. Ни один теннисист не побеждал на двух турнирах по десять раз.

После победы в Базеле Федерер расплакался во время награждения. Публика устроила овации легендарному швейцарцу, после чего он не выдержал и пустил слезы.

Видео награждения Федерера

 

blog_ava
Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
сегодня
4778
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Роджер Федерер Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
сегодня 19:45 Топовый соперник для Усика: как Чисора победил Прайса и бросил вызов украинцу
94
"Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
сегодня 19:12 "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
Ігор Саджениця 126
Федерер выиграл 103 титула за карьеру
сегодня 17:27 Федерер выиграл 103 титула за карьеру
Михайло Гема 59
Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
сегодня 14:42 Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
Юрій Семенюк 94
Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео
сегодня 13:41 Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео
Юрій Семенюк 584
Новости
Больше новостей
Залиште відгук