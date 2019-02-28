Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
Украинка Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис снимали видео на турнире в Дубае, но экс-первая ракетка мира Роджер Федерер решил ворваться к ним и пошутить.
Соответствующее видео появилось на совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.
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Свитолина и Монфис: "Привет, ребята, мы в Дубае, хорошо проводим время. Наслаждаемся компанией друг друга. Просто хотели с вами поздороваться. Невероятно быть здесь".
Федерер: "Привет, ребята, как тут поживает ваш совместный аккаунт?"
Отметим, что Монфис дошел до полуфинала мужского турнира в Дубае, тогда как Свитолина вылетела на этой же стадии женского разряда.
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Источник: 24 Канал
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