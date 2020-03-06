Легендарный форвард сборной Нидерландов станет тренером

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси присоединится к тренерскому штабу Дика Адвоката. Голландец будет тренировать нападающих в "Фейеноорде".

По сообщению нидерландского издания Ad.nl, после завершения карьеры в мае прошлого года Робин ван Перси начнет тренерскую карьеру в родном "Фейеноорде". Ожидается, что футболист присоединится к тренерскому штабу Дика Адвоката в качестве ассистента.

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Известный нападающий будет работать тренером нападающих в клубе из Роттердама.

В качестве игрока Робин провел 98 матчей, забив 35 мячей в футболке "Фейеноорда". За свою карьеру ван Перси успел поиграть за лондонский "Арсенал", МЮ и "Фенербахче". Вместе с командой Нидерландов становился призером чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии. С "Фейеноордом" становился обладателем Кубка УЕФА (2001/02 года), Кубка Нидерландов (2017/18 года) и Суперкубка Нидерландов (2018).

Добавим, вчера, 5 марта, "Фейеноорд" в полуфинале Кубка Нидерландов разгромно победил "Бреду" – 7:1. Следующий матч команда Дика Адвоката проведет с "Виллемом II" в рамках чемпионата.