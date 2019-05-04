Легендарный футболист "Барселоны" начал тренерскую карьеру в Катаре

Бывший футболист "Барселоны" Хави, который недавно объявил о завершении карьеры игрока по окончании этого сезона, готовится к началу тренерской деятельности.

По информации журналиста AS Хави Мигеля, 39-летний Хави в ближайшее время возглавит катарский "Аль-Садд", в котором он выступал последние четыре сезона.

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Ранее Хави уже рассказывал, какими хотел бы видеть футболистов своей команды.

"Моя философия как тренера будет отражать стиль, который мы воплощали на поле под влиянием Йохана Кройффа (бывший тренер "Барселоны", – ред.) и "Ла Масии" (футбольная академия "Барселоны", – ред.). Я люблю наблюдать за командами, которые владеют инициативой на поле, играют в атакующий футбол и возвращаются к его сути, к тому, что мы любили с детства, то есть держать мяч", – сказал Хави.

В "Аль-Садд" Хави перешел летом 2015 года из "Барселоны" в качестве свободного агента. В составе нынешнего клуба Хави сыграл 84 матча, забил 22 мяча и отдал 28 результативных передач.

За "Барселону" футболист выступал в период с 1998-го по 2015 год. Сыграв 769 матчей, Хави является рекордсменом по количеству проведенных матчей за каталонский клуб.

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