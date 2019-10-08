Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры

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Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер официально объявил об окончании карьеры. Он опубликовал официальное письмо к фанатам по этому поводу.

Бастиан Швайнштайгер поблагодарил клубы, за которые выступал в своей профессиональной карьере – немецкую "Баварию", английский "Манчестер Юнайтед" и американский "Чикаго Файр". А также сборную Германии.

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Бастиан поблагодарил и свою жену Ану Иванович – сербскую теннисистку за поддержку в течение всей его карьеры.

Стоит отметить, что 35-летний Швайнштайгер – довольно титулованный футболист. Он восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе "Баварии". С клубом он также семь раз выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок. В 2013 году вместе с мюнхенским клубом победил в Лиге чемпионов, в том же году выиграл Суперкубок УЕФА и Чемпионат мира среди клубов.

В "Манчестер Юнайтед" футболист выиграл лишь Кубок Англии.

Относительно титулов в сборной, то Швайнштайгер в 2014 году стал чемпионом мира. Также дважды выигрывал бронзовые медали ЧМ. Зато на чемпионатах Европы занимал второе и третье место со сборной.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Манчестер Юнайтед Бавария Новости Спорта Спорт Футбол
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