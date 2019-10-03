Легендарный футболист "Ювентуса" и сборной Италии завершил карьеру
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио объявил о завершении профессиональной карьеры. Маркизио решил закончить с футболом в 33 года.
О решении завершить карьеру Клаудио сообщил в инстаграме, опубликовав видео.
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Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом. Сказал, что буду играть, пока буду чувствовать чудо осуществления мечты, выходя на поле. В последние месяцы мой разум и сердце пережили смешанные чувства, и я понял, что больше не смогу выполнять свое обещание.
Я не жалею и благодарен семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что спасибо мечте! Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость,
– написал Маркизио в інстаграмі.
33-летний итальянец выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит". Также Маркизио провел 55 матчей за сборную Италии. Всего Клаудио за карьеру провел 435 матчей, забил 39 голов и отдал 44 результативные передачи.
С "Ювентусом" Маркизио семь раз выиграл Серию А, четыре Кубка Италии, три Суперкубка Италии. Финалист Лиги чемпионов 2015. С "Зенитом" выиграл чемпионат России 2019.
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