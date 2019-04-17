Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" арестован за насилие

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Ники Батт с женой
Ники Батт с женой / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне глава клубной академии манкунианцев Ники Батт арестован британской полицией.

По информации Daily Mail, задержание Батта произошло из-за подозрения в нанесении повреждений жене экс-футболиста, у которой был порез на руке. Здоровью жены ничего не угрожает.

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В сопровождении полицейских Ники приехал в участок, где в течение нескольких часов давал показания, после чего был оставлен под стражей. Батт женат на Шелли с 2008 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь и сына.


Ники Батт с женой и детьми

Никки Батт играл в составе "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2004 год. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В 1999 году он стал победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии провел 39 матчей.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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