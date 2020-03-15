Легендарный футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривен на "Рассмеши комика" – видео
Бывший защитник сборной Украины и львовских "Карпат" Артем Федецкий стал победителем шоу "Рассмеши комика".
Федецький жартував на тему "Шахтаря", "Маріуполя", збірної України, а також над самим собою, і неодноразово змусив суддів сміятися.
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34-річний українець 5 разів розсмішив коміків і отримав максимальний виграш – 50 тисяч гривень. Ролі коміків в передачі виконали Євген Кошовий і Ольга Полякова.
Артем Федецький на "Розсміши коміка": дивіться відео
- За свою кар'єру Артем Федецький виступав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал", ФК "Харків", львівські "Карпати", "Дніпро" і німецький "Дармштадт 96". За збірну України провів 53 матчі і забив два голи.
- Федецький балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.
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