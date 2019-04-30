Легендарный футболист "Шахтера" рассказал, как мог перейти в "Динамо"

34-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов рассказал, почему в 2007 году перешел из полтавской "Ворсклы" именно в донецкий клуб, а не в киевское "Динамо".

По словам самого вратаря, он выбрал "горняков", а не "Динамо", не из-за денег.

Читайте также: "Динамо" продаст Цыганкова: названы ключевые условия трансфера

У меня был период, когда я сыграл на Евро, где мы заняли второе место. Потом поехал на чемпионат мира в 2006 году. Тогда "Шахтер" и "Динамо" хотели приобрести меня у "Ворсклы". У меня был тренер с шахтерским сердцем, и я понял, что это та команда, которая мне нужна. Тем более, предложение "Шахтера" устраивало полтавчан,

- сказал Пятов Зе Интервьюер.

Пятов присоединился к "Шахтеру" в 2007 году. С тех пор вратарь сыграл за "горняков" 420 матчей и вместе с клубом 8 раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА и 7 раз выигрывал Кубок Украины.

В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провел за "Шахтер" 34 матча. Следующий поединок дончане проведут 4 апреля против ФК "Львов".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram