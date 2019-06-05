Легендарный голкипер Буффон официально остался без клуба

Легендарный экс-вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон официально остался без клуба.

Вратарь французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон покидает клуб после окончания сезона 2018/2019.

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Джентльмен на поле и за его пределами, необычный партнер по команде. Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все,

– сообщает официальный Twitter ПСЖ.

Grazie Grande Gigi ️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 июня 2019 г.

41-летний голкипер перешел во французский клуб в 2018 году на правах свободного агента из туринского "Ювентуса". Контракт футболиста с парижанами был подписан по схеме "1+1". Сообщалось, что клуб предлагал Буффону новое соглашение.

В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и по итогам сезона стал вместе с клубом чемпионом Франции.