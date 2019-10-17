Легендарный голкипер Икер Касильяс приступил к тренировкам, в мае он перенес инфаркт

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Икер Касильяс
Икер Касильяс / twitter.com/IkerCasillas

Голкипер "Порту" Икер Касильяс вернулся к тренировкам. Футболист начал заниматься в тренажерном зале.

Фото с беговой тренеровки сам Касильяс выложил в соцсети. На ней он на беговой дорожке. "Работа продолжается", – подписал фото с тренировки вратарь

 

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Напомним, Икер Касильяс был госпитализирован 1 мая с тренировки команды. У него случился сердечный приступ. Была вероятность что-за проблем со здоровьем 38-летний вратарь больше не вернется на поле. Однако уже 1 июля Касильяс вернулся в клуб.

Отметим, что Касильяс выступал за основу мадридского "Реала" с 1999 года, перед тем пройдя юношеские команды клуба. С "сливочными" он 5 раз выигрывал чемпионат Испании, а еще четыре – Лигу чемпионов. В 2015 году он перебрался в португальский "Порту". Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах), а в 2010 году стал чемпионом мира.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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