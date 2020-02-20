Легендарный гонщик Ньюман попал в жуткую аварию: видео

Известный американский автогонщик Райан Ньюман попал в аварию на последнем круге гонки "Дайтона 500" Кубка NASCAR. 42-летний гонщик выжил, но попал в больницу.

Ньюман попал в жуткую аварию 16 февраля на скорости 318 км/час.

Смотрите также: Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию, вылетев с обрыва в деревья: видео

От удара соперника автомобиль Ford Mustang Райана взлетел в воздух, а затем долго скользил крышей по трассе на большой скорости.

Гонщик команды Roush Fenway Racing получил серьезные травмы, но угрозы для его жизни, к счастью, нет.

Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Известно, что Ньюман пришел в себя и начал разговаривать с семьей и врачами.

Видео аварии Ньюмана

Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише "Дайтоны 500". А в общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Дэнни Хэмлин.

Что такое "Дайтона 500"?

Гонка серии NASCAR Cup, которая состоялась 16 февраля 2020 года. Гонщики преодолели более 200 кругов длиной примерно 4 километра. Это первая гонка сезона Кубка NASCAR 2020 года.