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Легендарный гонщик Ньюман попал в жуткую аварию: видео

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Авария Ньюмана / twitter.com/RyanFieldABC

Известный американский автогонщик Райан Ньюман попал в аварию на последнем круге гонки "Дайтона 500" Кубка NASCAR. 42-летний гонщик выжил, но попал в больницу.

Ньюман попал в жуткую аварию 16 февраля на скорости 318 км/час.

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От удара соперника автомобиль Ford Mustang Райана взлетел в воздух, а затем долго скользил крышей по трассе на большой скорости.

Гонщик команды Roush Fenway Racing получил серьезные травмы, но угрозы для его жизни, к счастью, нет.

Сразу после гонки пилота доставили в больницу. Известно, что Ньюман пришел в себя и начал разговаривать с семьей и врачами.

Видео аварии Ньюмана

Несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише "Дайтоны 500". А в общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует в чемпионате Дэнни Хэмлин.

Что такое "Дайтона 500"?
Гонка серии NASCAR Cup, которая состоялась 16 февраля 2020 года. Гонщики преодолели более 200 кругов длиной примерно 4 километра. Это первая гонка сезона Кубка NASCAR 2020 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Гонки
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